Fedez vs Sinner | scoppia la bufera social L’accostamento tra il campione azzurro e Hitler in un brano indigna tutti ma porta like a qualcuno
Passino licenze “poetiche” e esigenze di rima, ma stavolta Fedez sembra avere davvero passato il segno. Vediamo perché. La notizia arriva dalle agenzie di stampa. In particolare la Italpress segnala: «Fedez ha postato una storia su Instagram in cui ha anticipato una serie di strofe che potrebbero far parte del suo nuovo brano. Tra queste: «L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». L’accostamento, a dir poco “improprio” e leggermente “azzardato” ha scatenato una bufera sui social. Talmente tanto da far passare in secondo piano persino la frecciatina mimetizzata nel riferimento – neanche tanto velato – alla segretaria del Pd, a cui manda a dire: «Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein? “Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei”». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: fedez - sinner
