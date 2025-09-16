Fedez sfrutta Sinner per far parlare di sé E nella canzone dice | Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler
Fedez prende di mira anche Jannik Sinner. A pochi giorni dai concerti al Forum di Assago, il rapper ha pubblicato sui social un’anticipazione del suo prossimo brano, accompagnata da un conto alla rovescia (-3) che lascia intendere un’uscita imminente. Tra i riferimenti nel testo, colpisce anche quello al tennista azzurro, definito come « un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». Secondo i fan di Sinner, il testo provocatorio non sarebbe altro che “cattiveria gratuita”. L’anteprima del testo di Fedez e il riferimento a Sinner. La storia su Instagram inizia con una dedica: « Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo Essemagazine quindi prima di iniziare una cosa importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Fedez sfrutta Sinner per far parlare di sé. E nella canzone dice: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler.
