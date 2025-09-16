Fedez sfrutta Sinner per far parlare di sé E nella canzone dice | Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler

Ilnapolista.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedez prende di mira anche Jannik Sinner. A pochi giorni dai concerti al Forum di Assago, il rapper ha pubblicato sui social un’anticipazione del suo prossimo brano, accompagnata da un conto alla rovescia (-3) che lascia intendere un’uscita imminente. Tra i riferimenti nel testo, colpisce anche quello al tennista azzurro, definito come « un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». Secondo i fan di Sinner, il testo provocatorio non sarebbe altro che “cattiveria gratuita”. L’anteprima del testo di Fedez e il riferimento a Sinner. La storia su Instagram inizia con una dedica: « Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo Essemagazine quindi prima di iniziare una cosa importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

fedez sfrutta sinner per far parlare di s233 e nella canzone dice purosangue italiano con l8217accento di adolf hitler

© Ilnapolista.it - Fedez sfrutta Sinner per far parlare di sé. E nella canzone dice: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler»

In questa notizia si parla di: fedez - sfrutta

Fedez sfrutta Sinner per far parlare di sé. E nella canzone dice: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler.

fedez sfrutta sinner farChe squallore le parole di Fedez su Sinner, ma dov’è finita la decenza? Ecco cosa ha scritto - Fedez ha certamente un talento: sa sempre come far parlare di sé. Lo riporta donnapop.it

Fedez, il vecchio video su Instagram in cui chiamerebbe Chiara Ferragni col nome dell’amante - Torna a far discutere un vecchio video di Fedez e Chiara Ferragni, riesploso su TikTok e diventato virale nelle ultime ore. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Fedez Sfrutta Sinner Far