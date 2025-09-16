Fedez polemiche per la strofa contro Sinner | Purosangue italiano con l’accento di Hitler

Una strofa controversa pubblicata su Instagram ha scatenato non poche polemiche contro Fedez. Il rapper, che si prepara per il concerto al Forum di Assago, a Milano, ha condiviso con i propri follower una strofa che sembrerebbe far parte di un brano inedito. Come spesso fatto dall’artista anche in passato, sono diversi i personaggi finiti nel mirino. Tra questi anche Jannik Sinner, definito «purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler ». Tra i nomi citati anche De Martino per il caso dei video intimi rubati e pubblicati online, San Carlo Acutis, Papa Leone ed Elly Schlein. Cos’ha scritto Fedez. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fedez, polemiche per la strofa contro Sinner: «Purosangue italiano con l’accento di Hitler»

In questa notizia si parla di: fedez - polemiche

Dopo le polemiche con il sindaco di Milano, Fedez pronto a incendiare la Riviera: serata evento in un club

Fedez alla festa dello stoccafisso di Cittanova in Calabria, le polemiche per il cachet stellare: a quanto ammonta e chi paga

Fedez alla Festa dello Stoccafisso, il cachet da capogiro accende le polemiche

Negli ultimi giorni il nome di Fedez è tornato al centro della cronaca rosa per un video pubblicato sui social che ha scatenato polemiche e interpretazioni: cos’ha detto il rapper! - facebook.com Vai su Facebook

? Fedez in studio di registrazione: nelle sue storie compaiono i titoli di nuovi brani. Curiosi di scoprirli? Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it #fedez - X Vai su X

Italiano con l'accento di Hitler, Fedez nella bufera per la strofa su Sinner; Fedez contro Tony Effe, dal palco del Rad Valley rime contro il rapper, Chiara Ferragni e Achille Lauro; Fedez, rime contro tutti: dal palco attacca Tony Effe, Elodie, Selvaggia Lucarelli e Achille Lauro.

Per Fedez “Sinner ha l’accento di Hitler”: il rapper contro tutti, cita il revenge porn di De Martino, Kirk e Schlein - Fedez anticipa su Instagram una nuova canzone: attacchi a Charlie Kirk, Papa Leone XIV, revenge porn, Carlo Acutis, Elly Schlein e Jannik Sinner ... Si legge su fanpage.it

Fedez provoca ancora: battute su Leone XIV e Sinner, critiche dure contro Elly Schlein - Fedez pubblica delle strofe provocatorie prima del concerto al Forum di Assago: nel mirino Elly Schlein, il Papa e Jannik Sinner. Secondo newsmondo.it