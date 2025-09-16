Fedez polemiche per la strofa contro Sinner | Purosangue italiano con l’accento di Hitler

Lettera43.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una strofa controversa pubblicata su Instagram ha scatenato non poche polemiche contro Fedez. Il rapper, che si prepara per il concerto al Forum di Assago, a Milano, ha condiviso con i propri follower una strofa che sembrerebbe far parte di un brano inedito. Come spesso fatto dall’artista anche in passato, sono diversi i personaggi finiti nel mirino. Tra questi anche Jannik Sinner, definito «purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler ». Tra i nomi citati anche De Martino per il caso dei video intimi rubati e pubblicati online, San Carlo Acutis, Papa Leone ed Elly Schlein. Cos’ha scritto Fedez. 🔗 Leggi su Lettera43.it

fedez polemiche per la strofa contro sinner purosangue italiano con l8217accento di hitler

© Lettera43.it - Fedez, polemiche per la strofa contro Sinner: «Purosangue italiano con l’accento di Hitler»

In questa notizia si parla di: fedez - polemiche

Dopo le polemiche con il sindaco di Milano, Fedez pronto a incendiare la Riviera: serata evento in un club

Fedez alla festa dello stoccafisso di Cittanova in Calabria, le polemiche per il cachet stellare: a quanto ammonta e chi paga

Fedez alla Festa dello Stoccafisso, il cachet da capogiro accende le polemiche

Italiano con l'accento di Hitler, Fedez nella bufera per la strofa su Sinner; Fedez contro Tony Effe, dal palco del Rad Valley rime contro il rapper, Chiara Ferragni e Achille Lauro; Fedez, rime contro tutti: dal palco attacca Tony Effe, Elodie, Selvaggia Lucarelli e Achille Lauro.

fedez polemiche strofa controPer Fedez “Sinner ha l’accento di Hitler”: il rapper contro tutti, cita il revenge porn di De Martino, Kirk e Schlein - Fedez anticipa su Instagram una nuova canzone: attacchi a Charlie Kirk, Papa Leone XIV, revenge porn, Carlo Acutis, Elly Schlein e Jannik Sinner ... Si legge su fanpage.it

fedez polemiche strofa controFedez provoca ancora: battute su Leone XIV e Sinner, critiche dure contro Elly Schlein - Fedez pubblica delle strofe provocatorie prima del concerto al Forum di Assago: nel mirino Elly Schlein, il Papa e Jannik Sinner. Secondo newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Fedez Polemiche Strofa Contro