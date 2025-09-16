Fedez nuovo dissing dure parole contro Sinner | Purosangue italiano con la voce di Adolf Hitler

Ildifforme.it | 16 set 2025

Nuovo dissing di Fedez, stavolta nel suo mirino sono finiti: Sinner, De Martino, Kirk e Schlein, ma non è mancato anche un duro riferimento al Papa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Fedez, il nuovo dissing colpisce anche Jannik Sinner: “Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler” - Il rapper italiano ha pubblicato nelle sue stories un piccolo estratto del suo prossimo pezzo, che mette nel mirino il numero due del mondo Nuovo attacco frontale ai danni di Jannik Sinner, che stavol ... Lo riporta tennisitaliano.it

