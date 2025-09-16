Fedez nuove barre su Instagram prima dei live di Assago | citati Sinner Schlein e Acutis

A tre giorni dal doppio appuntamento al Forum di Assago (19 e 20 settembre), Fedez ha pubblicato su Instagram alcune barre che sembrano anticipare un nuovo brano. Nei versi compaiono riferimenti a figure e fatti d’attualità – tra cui Jannik Sinner, Elly Schlein e la recente canonizzazione di Carlo Acutis – che hanno acceso il dibattito sui social. La storia pubblicata da Fedez su Instagram Indice. Le nuove barre di Fedez su Instagram Le reazioni e la “bufera” social.. Il contesto: tra Forum di Assago e attualità. Fedez, nuove barre su Instagram. Conclusione. Le nuove barre di Fedez su Instagram. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

