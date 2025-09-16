Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner | Italiano con l’accento di Adolf Hitler

Fedez di nuovo nella bufera, questa volta per una strofa sul tennista Jannik Sinner. Il rapper, attualmente impegnato nei preparativi per il doppio concerto evento al Forum Assago di Milano, in programma il 19 e 20 settembre, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram quello che sembrerebbe essere un nuovo brano in cui prende di mira diversi personaggi, da Elly Schlein a per l’appunto il tennista Jannik Sinner. “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler” è la strofa che ha subito scatenato numerose polemiche in rete. Sui social, infatti, diversi utenti hanno iniziato a criticare duramente il cantante. 🔗 Leggi su Tpi.it

