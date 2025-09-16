Fedez nella bufera per la barra su Jannik Sinner | ‘Accento di Hitler’ valanga di critiche sui social

Il rapper anticipa il nuovo brano citando Sinner, Elly Schlein e Carlo Acutis: scoppia la polemica. Non c’è pace per Fedez, che ancora una volta finisce al centro di una polemica scoppiata sui social. Il rapper milanese ha condiviso su Instagram un’anteprima di un nuovo brano in cui cita diversi personaggi pubblici, tra cui Elly Schlein, Carlo Acutis e Jannik Sinner. Proprio il riferimento al numero uno del tennis mondiale ha scatenato l’indignazione di migliaia di utenti. La frase contestata. «L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

