Fedez nella bufera per la barra su Jannik Sinner | ‘Accento di Hitler’ valanga di critiche sui social

Notizieaudaci.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper anticipa il nuovo brano citando Sinner, Elly Schlein e Carlo Acutis: scoppia la polemica. Non c’è pace per Fedez, che ancora una volta finisce al centro di una polemica scoppiata sui social. Il rapper milanese ha condiviso su Instagram un’anteprima di un nuovo brano in cui cita diversi personaggi pubblici, tra cui Elly Schlein, Carlo Acutis e Jannik Sinner. Proprio il riferimento al numero uno del tennis mondiale ha scatenato l’indignazione di migliaia di utenti. La frase contestata. «L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

fedez nella bufera per la barra su jannik sinner 8216accento di hitler8217 valanga di critiche sui social

© Notizieaudaci.it - Fedez nella bufera per la barra su Jannik Sinner: ‘Accento di Hitler’, valanga di critiche sui social

In questa notizia si parla di: fedez - bufera

Bufera su Fedez per le rime rap contro Ilaria Salis, Elodie e Selvaggia Lucarelli (video)

Calcio e spintoni a un fan: il video di Striscia inchioda Fedez. Scoppia la bufera social

"Basta" poi parte il calcio: cosa c'è dietro la bufera sul video di Fedez

“Sinner con l’accento di Hitler”. Bufera social su Fedez: insulti di ogni tipo; Fedez nella bufera per la barra su Jannik Sinner: 'Accento di Hitler', valanga di critiche sui social; Fedez, nuove strofe contro Jannik Sinner e Elly Schlein: bufera social prima dei live al Forum.

fedez bufera barra jannikSinner, l'accento di Hitler: Fedez nella bufera, la strofa della vergogna social. Che sta succedendo - La storia del rapper con alcune rime della sua canzone scatena l'inferno sulla Rete: in mezzo il Papa, Israele e anche Jannik ... tuttosport.com scrive

fedez bufera barra jannikFedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner paragonato a Hitler, testo della nuova canzone fa discutere - Le parole usate da Fedez in un brano inedito su Sinner hanno scatenato diverse polemiche social, il rapper ha attaccato il tennista ... Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Fedez Bufera Barra Jannik