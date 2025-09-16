Fedez nella bufera per la barra su Jannik Sinner | ‘Accento di Hitler’ valanga di critiche sui social
Il rapper anticipa il nuovo brano citando Sinner, Elly Schlein e Carlo Acutis: scoppia la polemica. Non c’è pace per Fedez, che ancora una volta finisce al centro di una polemica scoppiata sui social. Il rapper milanese ha condiviso su Instagram un’anteprima di un nuovo brano in cui cita diversi personaggi pubblici, tra cui Elly Schlein, Carlo Acutis e Jannik Sinner. Proprio il riferimento al numero uno del tennis mondiale ha scatenato l’indignazione di migliaia di utenti. La frase contestata. «L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: fedez - bufera
Bufera su Fedez per le rime rap contro Ilaria Salis, Elodie e Selvaggia Lucarelli (video)
Calcio e spintoni a un fan: il video di Striscia inchioda Fedez. Scoppia la bufera social
"Basta" poi parte il calcio: cosa c'è dietro la bufera sul video di Fedez
#Sinner, l'accento di Hitler: #Fedez nella bufera, la strofa della vergogna social. Che sta succedendo - X Vai su X
FQmagazine.it. . Fedez nella bufera dopo che nelle scorse ore un video che lo riguarda è diventato virale. Siamo in Sardegna, località Porto Cervo. Il cantante è in piedi su quel che sembra un tavolo o comunque un piedistallo e come la gente intorno a lui si di - facebook.com Vai su Facebook
“Sinner con l’accento di Hitler”. Bufera social su Fedez: insulti di ogni tipo; Fedez nella bufera per la barra su Jannik Sinner: 'Accento di Hitler', valanga di critiche sui social; Fedez, nuove strofe contro Jannik Sinner e Elly Schlein: bufera social prima dei live al Forum.
Sinner, l'accento di Hitler: Fedez nella bufera, la strofa della vergogna social. Che sta succedendo - La storia del rapper con alcune rime della sua canzone scatena l'inferno sulla Rete: in mezzo il Papa, Israele e anche Jannik ... tuttosport.com scrive
Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner paragonato a Hitler, testo della nuova canzone fa discutere - Le parole usate da Fedez in un brano inedito su Sinner hanno scatenato diverse polemiche social, il rapper ha attaccato il tennista ... Come scrive virgilio.it