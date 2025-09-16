Fedez nella bufera l’insulto a Sinner è gravissimo | esplode la polemica

Fedez è di nuovo al centro di una forte polemica dopo la pubblicazione, tramite le sue storie su Instagram, di una strofa inedita. All’interno del testo, il rapper ha rivolto un insulto diretto nei confronti del tennista italiano Jannik Sinner, generando una rapida e intensa reazione sul web. La frase incriminata ha scatenato una vera e propria ondata di indignazione pubblica, accendendo i riflettori sulle responsabilità degli artisti nel linguaggio utilizzato. Leggi anche: Addio a Robert Redford, le due mogli e la famiglia: cosa sappiamo Fedez, la frase su Sinner scatena la polemica. La vicenda ha avuto inizio con la condivisione, da parte di Fedez, di un testo inedito che, secondo alcune fonti, potrebbe essere parte di un suo nuovo progetto musicale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

