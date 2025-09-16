Fedez torna al centro delle polemiche, e questa volta non per questioni legate alla sua vita privata. Il suo nuovo brano non è ancora uscito ufficialmente, ma è già diventato un caso. Bastano pochi secondi di una strofa pubblicata dal rapper nelle storie Instagram per incendiare il dibattito e trascinarlo dentro una bufera che sembra travolgerlo da più parti. Non si tratta di un singolo tradizionale, bensì di un flusso di parole aggressive, un testo costruito come un dissing che prende di mira a raffica figure pubbliche, istituzioni e simboli intoccabili della cultura italiana e non solo. Nelle righe scandite dal rapper di Rozzano si susseguono nomi e riferimenti in un crescendo di provocazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fedez, il testo shock scatena la bufera: insulti a Sinner, stoccate a Papa e Schlein