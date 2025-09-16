Fedez e l’attacco a Sinner | Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler

Fedez attacca Jannik Sinner. Il rapper di Rozzano fa un dissing contro l’ex numero uno nel ranking mondiale. Attualmente impegnato nei preparativi per il concerto evento al Forum Assago di Milano, ha pubblicato oggi, martedì 16 settembre, sulle storie Instagram una strofa che prende nel mirino diversi personaggi noti, dal neo santo Carlo Acutis al campione altoatesino. Cosa dice Fedez su Jannik Sinner. « L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler », recita la strofa incriminata. La frase ha suscitato diverse polemiche sui social e fa riferimento alle origini del numero 2 del tennis mondiale, nato a San Candido, in Alto Adige, e cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca, di origini sia altoatesine che austriache. 🔗 Leggi su Open.online