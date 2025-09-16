Fedez e la canzone contro Sinner | Purosangue italiano con l' accento di Hitler

Gazzetta.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante ha postato sulle storie di Instagram l'immagine della strofa di una nuova canzone in cui prende di mira il numero due del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

fedez e la canzone contro sinner purosangue italiano con l accento di hitler

© Gazzetta.it - Fedez e la canzone contro Sinner: "Purosangue italiano con l'accento di Hitler"

In questa notizia si parla di: fedez - canzone

