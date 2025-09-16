Fedez e la canzone contro Sinner | Purosangue italiano con l' accento di Hitler

Il cantante ha postato sulle storie di Instagram l'immagine della strofa di una nuova canzone in cui prende di mira il numero due del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fedez e la canzone contro Sinner: "Purosangue italiano con l'accento di Hitler"

In questa notizia si parla di: fedez - canzone

Il Red Valley 2025: la nuova canzone di Tommy Cash, Fedez senza freni e Anna sul trattore

Fedez sfrutta Sinner per far parlare di sé. E nella canzone dice: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler»

“Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”: Fedez contro Sinner nella sua nuova canzone

Bufera social su #Fedez per la nuova canzone, l'insulto a #Sinner è gravissimo: "Ha l'accento di Hitler". Piovono critiche - X Vai su X

"Battito" è una canzone di #Fedez presentata al Festival di Sanremo 2025. Il brano affronta il tema della salute mentale, in particolare della depressione. #battito #fedez #song #sanremo25 #sanremo2025 - facebook.com Vai su Facebook

“Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”: Fedez contro Sinner nella sua nuova…; Fedez e la canzone contro Sinner: Purosangue italiano con l'accento di Hitler; Bufera social su Fedez per la nuova canzone, l'insulto a Sinner è gravissimo: Ha l'accento di Hitler. Piovono critiche.

Per Fedez “Sinner ha l’accento di Hitler”: il rapper contro tutti, cita il revenge porn di De Martino, Kirk e Schlein - Fedez anticipa su Instagram una nuova canzone: attacchi a Charlie Kirk, Papa Leone XIV, revenge porn, Carlo Acutis, Elly Schlein e Jannik Sinner ... Scrive fanpage.it

Fedez, polemiche per la strofa contro Sinner: «Purosangue italiano con l’accento di Hitler» - In una nuova strofa il rapper lo ha definito: «Purosangue italiano con l'accento di Hitler». Segnala lettera43.it