Fedez contro tutti | Ieri uno femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull’iphone La polizia postale non le farà una se*a

Fedez è pronto a lanciare un nuovo singolo venerdì 19 settembre, che arriva dopo il brano estivo “Scelte stupide” con Clara. Il titolo per ora non è stato svelato, ma il rapper ha spoilerato alcune barre segnare sulle note del cellulare in uno studio di registrazione. Le prime parole fanno già discutere e nel mirino sono finiti: Charlie Kirk, Papa Leone XIV, revenge porn, Carlo Acutis, Elly Schlein, EsseMagazine e addirittura il campione del tennis Jannik Sinner. “Ogni volta che scrivo su sta base mi viene da mandare affanculo EsseMagazine. Quindi prima di iniziare una cosa importante. Vaffanculo ad EsseMagazine”, sono le prime parole condivise sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fedez contro tutti: “Ieri uno femminista che combatte il Revenge Porn mi ha mandato un video di De Martino sull’iphone. La polizia postale non le farà una se*a”

