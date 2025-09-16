Fedez contro Sinner secondo round | E’ monegasco e non paga le tasse

Webmagazine24.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Grandissimo Sinner, è monegasco e non paga le tasse". Fedez serve la seconda contro Jannik Sinner. Il rapper, nelle barre pubblicate oggi su Instagram, chiama in causa tra gli altri anche il tennista azzurro: "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". I versi vengono . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fedez - sinner

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Che squallore le parole di Fedez su Sinner, ma dov’è finita la decenza? Ecco cosa ha scritto

Fedez, altro 'ace' a Sinner. Non paga le tasse, che gli frega dell'Italia?; “Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”: Fedez contro Sinner nella sua nuova…; Fedez e la canzone contro Sinner: Purosangue italiano con l'accento di Hitler.

fedez contro sinner secondoFedez paragona Sinner a Hitler: l’assurdo e duro attacco del rapper a Jannik scatena la polemica sui social - In una strofa del suo nuovo singolo Fedez ha paragonato Jannik Sinner ad Adolf Hitler facendo gioco sulle origini del numero 2 ATP e scatenando infinite polemiche ... Lo riporta sport.virgilio.it

fedez contro sinner secondoSinner, l'accento di Hitler: Fedez nella bufera, la strofa della vergogna social. Che sta succedendo - La storia del rapper con alcune rime della sua canzone scatena l'inferno sulla Rete: in mezzo il Papa, Israele e anche Jannik ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Fedez Contro Sinner Secondo