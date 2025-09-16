Fedez contro Sinner secondo round | E’ monegasco e non paga le tasse

(Adnkronos) – "Grandissimo Sinner, è monegasco e non paga le tasse". Fedez serve la seconda contro Jannik Sinner. Il rapper, nelle barre pubblicate oggi su Instagram, chiama in causa tra gli altri anche il tennista azzurro: "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". I versi vengono . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: fedez - sinner

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Che squallore le parole di Fedez su Sinner, ma dov’è finita la decenza? Ecco cosa ha scritto

Fedez trova un nuovo bersaglio per i suoi dissing: Jannik Sinner. Con una storia su Instagram, il rapper ha pubblicato il testo di una canzone inedita, nella quale cita anche il campione altoatesino con una rima che non farà di certo piacere al diretto interessato - facebook.com Vai su Facebook

Fedez pubblica un nuovo testo sui social: attacchi a EsseMagazine, riferimenti a De Martino, Acutis, Schlein e persino Sinner Leggi l’articolo completo su http://Allmusicitalia.it https://allmusicitalia.it/news/testo-fedez-essemagazine.html… - X Vai su X

Fedez, altro 'ace' a Sinner. Non paga le tasse, che gli frega dell'Italia?; “Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”: Fedez contro Sinner nella sua nuova…; Fedez e la canzone contro Sinner: Purosangue italiano con l'accento di Hitler.

Fedez paragona Sinner a Hitler: l’assurdo e duro attacco del rapper a Jannik scatena la polemica sui social - In una strofa del suo nuovo singolo Fedez ha paragonato Jannik Sinner ad Adolf Hitler facendo gioco sulle origini del numero 2 ATP e scatenando infinite polemiche ... Lo riporta sport.virgilio.it

Sinner, l'accento di Hitler: Fedez nella bufera, la strofa della vergogna social. Che sta succedendo - La storia del rapper con alcune rime della sua canzone scatena l'inferno sulla Rete: in mezzo il Papa, Israele e anche Jannik ... Segnala tuttosport.com