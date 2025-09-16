Fedez colpisce ancora questa volta nel mirino c’è Sinner ma lo insulta male male

Fedez torna a far parlare di sé e lo fa nel modo peggiore, attaccando il fuoriclasse del tennis italiano Jannik Sinner. Il rapper di Rozzano, attualmente impegnato nei preparativi per il concerto evento al Forum Assago di Milano, ha pubblicato oggi, martedì 16 settembre, sulle storie Instagram una strofa che sembra appartenere a un nuovo brano inedito. Un testo graffiante in cui prende di mira diversi personaggi noti, tra cui anche Jannik Sinner. Fedez ha spoilerato le strofe di quella che dovrebbe essere la sua nuova canzone: “ Ieri una femminista che combatte il revenge porn mi ha mandato un video di De Martino sull’iPhone La polizia postale non farà una sega Qui scatta l’arresto solo per una sega Hanno fatto santo un 18enne Il suo miracolo giocare alla Playstation senza dire bestemmie Hanno sparato a un antiabortista americano OH TRANQUILLI RAGA IL PAPA E’ ANCORA IN VATICANO! Avete sentito cos’ha detto Elly Schlein? “Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei” L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

