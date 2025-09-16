Fedez a La Zanzara Cruciani | Chiara Ferragni è nel palazzo

"C'è un giallo che dobbiamo risolvere.". Fedez è ospite di Giuseppe Cruciani a La Zanzara. Nella sede del Sole 24 ore, a quanto pare, nello stesso momento c'è anche Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez. "Oggi è venuta qui la signora Ferragni, mi dicono che ora è salita all'ottavo piano dal direttore.", dice .

