Castelfidardo, 16 settembre 2025 – Ad ‘Affari tuoi’ ieri sera è sceso in campo Federico Pierini, concorrente rappresentante della Regione Marche. Nel preserale di Rai Uno ha trionfato portandosi a casa un bel gruzzoletto. Originario di Castelfidardo ma residente a Numana, Federico, 32 anni, lavora nel settore del turismo. Dopo anni nel mondo dell’animazione, oggi gestisce un b&b insieme alla fidanzata Marica, che lo ha accompagnato durante la puntata. La sua partita è stata un susseguirsi di tensione, scelte strategiche e grandi emozioni. Nei primi pacchi aperti, Federico e Marica hanno trovato due blu e quattro rossi, tra cui i più pesanti da 50mila, 75mila e 100mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Federico Pierini ad Affari Tuoi: chi è il marchigiano che si è portato a casa 50mila euro