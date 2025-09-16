Federico Buffa in piazza Mazzini a Monselice tra sport e fede
Federico Buffa – “Storie di sport e fede”Venerdì 26 settembre – ore 21 – Piazza Mazzini, MonseliceDettagliAll’interno del programma di Monselice Città Giubilare, venerdì 26 settembre andrà in scena un appuntamento speciale con Federico Buffa, giornalista e narratore tra i più apprezzati del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: federico - buffa
Longiano apre alla rassegna culturale "Montagne di neve" con talk, spettacoli e concerti: tra gli ospiti Federico Buffa e Drusilla Foer
Due straordinari narratori ospiti a “Musica in castello”: Stefano Massini e Federico Buffa
Una voce, un volto, una leggenda: Federica Pellegrini al “Federico Buffa Talks” su Sky e NOW
Federico Buffa – La Milonga del Fútbol Urbino, Teatro Sanzio Giovedì 9 ottobre – ore 21:00 Un viaggio emozionante tra parole, musica e storie di calcio con la regia di Pierluigi Iorio. Prevendita biglietti Biglietteria Teatro Sanzio (Tel. 0722 228) • Gio - facebook.com Vai su Facebook
Federico Buffa in piazza Mazzini a Monselice tra sport e fede il 26 settembre 2025; Federico Buffa a Monselice: Storie di sport e fede in una serata unica; Un ricco programma di eventi per l’autunno di Monselice Città Giubilare.
Al via il Festival delle Idee, Federico Buffa apre la settima edizione - L'ultima partita alla radio', il Festival delle Idee 2025 dedicato nella settima edizione al doppio tema 'Immagina. Scrive ansa.it