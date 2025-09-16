Fear no more di MTM a La Cavallerizza
In “Fear no more“ si intrecciano parole di Virginia Woolf, riscritture, frammenti poetici, immagini evocative. E resta l’eco di un verso, ripetuto come un presagio: Fear no more the heat o’ the sun Nor the furious winter’s rages. Clarissa e Septimus, protagonisti di Mrs. Dalloway, sono fantasmi e specchi, doppi dell’autrice, creature che sfuggono al romanzo di Virginia Woolf per chiedere pirandellianamente di essere raccontati. Dal 14 al 19 ottobre in Sala Cavallerizza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: fear - more
Johnny Knoxville conduttore di Fear Factor nel reboot del reality show iconico
Pacific Fear, recensione: survival horror tra surf, paradisi polinesiani e creature radioattive
Pacific Fear: un’isola paradisiaca si trasforma in un incubo infernale – Recensione
No more fear, Albanese is here. Non ha bisogno di presentazioni, arianese doc, un ginocchio nuovo e mai una polemica: anche Valeria farà parte della Ferraro Group Basket Ariano - facebook.com Vai su Facebook
1 more day till peak #GekishinSquadra #Squadra #DragonBall - X Vai su X
MTM, la meraviglia del vivere. Da Porcile al Dittico della bufera; MTM (Teatri Litta, Leonardo e La Cavallerizza) stagione teatrale 2025/2026 – comunicato stampa; Manifatture Teatrali Milanesi, la nuova stagione.
“Fear no more“ di MTM a La Cavallerizza - In “Fear no more“ si intrecciano parole di Virginia Woolf, riscritture, frammenti poetici, immagini evocative. ilgiorno.it scrive