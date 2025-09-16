FdI e il centro Spartaco | Serve un bando pubblico con regole ben precise
Legalità, trasparenza e rispetto dei beni comuni con un bando per l’assegnazione. Il caso del Centro sociale autogestito Spartaco di via Chiavica Romea 88 a Ravenna è – secondo Fratelli d’Italia - un caso emblematico di cattiva amministrazione ed è il simbolo di come a Ravenna si siano tollerate violazioni, disattese regole e sprecate risorse pubbliche. "Documenti ufficiali di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e delibere comunali dimostrano – spiega il capogruppo in Consiglio comunale Nicola Grandi - una gestione fallimentare, che solleva profili politici, contabili e penali". A partire dalla domanda se le multe comminate (44. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: centro - spartaco
Spartaco, un altro rogo. Incendio al centro sociale. Le fiamme pare siano partite da un bivacco in zona
Centro sociale Spartaco, Greco (FdI): "Incendi, degrado e gestione fallimentare. Il Comune revochi la concessione"
Ravennawebtv. . Centro sociale Spartaco. Fratelli d’Italia: “Chiavi non restituite, il Comune cambi le serrature” “Bando pubblico trasparente, messa in sicurezza e bonifica dei locali e diffida per la mancata restituzione delle chiavi”. Sono queste le principali richi - facebook.com Vai su Facebook
FdI e il centro Spartaco: Serve un bando pubblico con regole ben precise; Centro sociale Spartaco. Fratelli d'Italia: Incendi degrado e chiavi non restituite. Un bando pubblico per la gestione; Centro sociale Spartaco. Fratelli d’Italia: “Chiavi non restituite, il Comune cambi le serrature”.
"Centro sociale Spartaco. Sbagliato eliminare le aree verdi" - L’associazione Ortisti di Strada, che dal 2017 si impegna nello sviluppo di progetti di agricoltura urbana a Ravenna, dice la sua rispetto alla situazione creatasi negli spazi esterni del centro ... Riporta ilrestodelcarlino.it