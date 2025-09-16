Farmaci anti-obesità | il ministero al lavoro per estenderli anche a chi non ha il diabete

I farmaci anti-diabete, efficaci anche per il contrasto dell’obesità, potrebbero essere riconosciuti dal servizio sanitario nazionale anche per questa funzione secondaria. A spiegarlo è stato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, riferendo di interlocuzioni in corso tra il ministero, la comunità scientifica e l’Istituto superiore della sanità. Il ministero al lavoro per estendere i farmaci anti obesità anche a chi non ha il diabete. «Stiamo assumendo una consapevolezza, ovvero che oggi i Glp-1 sono farmaci che agiscono in maniera eccellente a detta di tutti, dalla comunità scientifica all’Aifa, ma vengono dispensati dal Ssn soltanto quando il paziente ha il diabete», ha detto Gemmato, parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos, a margine di un evento al Senato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Farmaci anti-obesità: il ministero al lavoro per estenderli anche a chi non ha il diabete

In questa notizia si parla di: farmaci - anti

Farmaci, esperti: "Prevenzione emicrania con anti-Cgrp riduce giorni disabilità"

Nuovi farmaci anti obesità, Enzo Bonora: ecco come agiscono. Quanto costano e quando non assumerli

Farmaci israeliani (anche anti-tumorali) vietati: l’ultimo delirio della giunta rossa in Toscana. Donzelli: irresponsabili

Farmaci anti-obesità: il ministero al lavoro per estenderli anche a chi non ha il diabete - X Vai su X

Rischi e benefici dei farmaci anti obesità Secondo uno studio, i farmaci per la perdita di peso avrebbero effetti positivi sulla salute cognitiva e comportamentale, ma comporterebbero maggiori rischi per pancreatite e patologie renali. Per ulteriori dettagli sull - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi farmaci anti obesità Enzo Bonora | ecco come agiscono Quanto costano e quando non assumerli.

Nuovi farmaci anti obesità, Enzo Bonora: ecco come agiscono. Quanto costano e quando non assumerli - Professore emerito di Endocrinologia all’università di Verona e divulgatore scientifico, molto seguito anche sui social: “Quali sono i benefici e gli effetti avversi”. Lo riporta quotidiano.net

Farmaci antidiabete anche per l’obesità grave. L’ipotesi al vaglio del ministero della Salute - La possibilità di estendere la prescrivibilità a carico del Ssn dei nuovi farmaci antidiabete agonisti di Glp- Da corrieresalentino.it