Fari su scuola turismo e cultura Servono fondi | il comune partecipa ai bandi ministeriali

Interventi sul teatro Metastasio, riqualificazione della scuola primaria di Petrignano di Assisi, sistemazione di alcune strade di montagna, il Comune punta sui bandi ministeriali. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la ratifica della variazione di bilancio, adottata in via d’urgenza dalla giunta, per consentire la partecipazione del Comune a due bandi ministeriali: come requisito necessario impongono la necessità di inserire gli investimenti nel bilancio comunale, da qui la necessità di effettuare una variazione in urgenza, nel bilancio di previsione 2025-2027. Il Comune ha aderito a un bando del Ministero del Turismo per completare la riqualificazione e migliorare l’accessibilità del Teatro Metastasio, nell’ambito di un piano finalizzato a valorizzarlo anche come punto di riferimento per il cosiddetto turismo congressuale, in connessione con altri poli culturali e archeologici della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fari su scuola, turismo e cultura. Servono fondi: il comune partecipa ai bandi ministeriali

