Fano, 16 settembre 2025 – C’è chi invece del ‘ santino elettorale’ lascia per sbaglio anche la carta di credito. Chi deve chiedere in prestito la colla per i manifesti. E chi fa a gara per raccogliere più persone agli eventi elettorali. Prosegue la “calda” campagna elettorale fanese, tra successi e disguidi. Tra coloro che hanno puntato sulla tradizionale consegna dei ‘santini’ nelle cassette delle lettere, c’è Tiziano Busca (candidato della lista “Avanti, per Ricci”). Proprio in uno di questi tour cittadini, Busca ha lasciato in una delle cassettine, invece del santino, la sua carta di credito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano, invece del santino nella buca buca delle lettere lascia la carta di credito