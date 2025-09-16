Fanno pipì nel brodo al ristorante e filmano tutto | due 17enni condannati ad un maxi risarcimento

Lo scorso febbraio due 17enni hanno urinato in un pentolone di brodo di una nota catena di hot pot, Haidilao, a Shanghai, pubblicando il video online. Oggi il tribunale li condanna a 2,2 milioni di yuan per danni reputazionali e operativi. A pagare saranno i loro genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fanno pipì nel brodo al ristorante e filmano tutto: due 17enni condannati ad un maxi risarcimento - Lo scorso febbraio due 17enni hanno urinato in un pentolone di brodo di una nota catena di hot pot, Haidilao, a Shanghai, pubblicando il video online ... Si legge su fanpage.it

Fanno la pipì nel brodo di un ristorante, riprendono la scena e pubblicano il video sui social: multa da 284 mila euro a due 17enni - Due 17enni ubriachi condannati a Shanghai per aver contaminato il brodo in un famoso ristorante. ilfattoquotidiano.it scrive