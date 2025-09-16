Un gesto sconsiderato, compiuto in stato di ebbrezza ed esibito, neanche a dirlo, come un trofeo sui social media. Ora però, quella che doveva essere una “ bravata “, si è trasformata in un conto salatissimo per i loro genitori. Un tribunale di Shanghai ha condannato due adolescenti di 17 anni a pagare un risarcimento di 2,2 milioni di yuan ( circa 284.000 euro ) per aver u rinato in una pentola di brodo in un ristorante della catena Haidilao. L’incidente, come riporta la Bbc, è avvenuto lo scorso febbraio in una filiale di Shanghai di Haidilao, la più grande e popolare catena di ristoranti “hotpot” della Cina, famosa per il suo servizio impeccabile e l’atmosfera familiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fanno la pipì nel brodo di un ristorante, riprendono la scena e pubblicano il video sui social: multa da 284 mila euro a due 17enni