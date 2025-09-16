Famiglie nel caos per la frana che isola i paesi

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I disagi per i residenti di Noceto e Castelpoggio si aggravano con l’inizio della scuola. La frana che si è verificata con il maltempo e che ha isolato i due paesi sta creando allarme fra i genitori degli studenti. E se per i bambini e le bambine dell’infanzia e della materna è stato predisposto un servizio ad hoc, gli studenti delle medie dovranno arrangiarsi. Almeno fino a che Autolinee non trovi una soluzione per la manovra dei bus. Sono una ventina i bambini che frequentano la scuola elementare e l’asilo e che ogni mattina devono raggiungere il centro. A loro sarà garantita la possibilità di andare e tornare da scuola a bordo di un pulmino, mentre tutti gli altri si troveranno a fare i conti con un disservizio non indifferente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

famiglie nel caos per la frana che isola i paesi

© Lanazione.it - Famiglie nel caos per la frana che isola i paesi

In questa notizia si parla di: famiglie - caos

Caos dopo il disastro aereo Air India: riconsegnati alle famiglie inglesi resti umani sbagliati o “misti”

Disastro Air India, caos con le vittime: "Inviati i corpi sbagliati alle famiglie"

Famiglie nel caos per la frana che isola i paesi; Le notizie del 26 novembre sul maltempo che ha colpito Ischia; Maltempo e caos in Sicilia, frane nel Corleonese e sulla Palermo-Agrigento - Foto e video.

Frana Ischia: avvocati famiglie, l'evento era preannunciato - C'erano atti che sottolineavano la pericolosità insita in quella zona e anche che si potesse verificare una frana. Riporta notizie.tiscali.it

Frana, il Comune di Fara in Sabina chiede lo stato di calamità. Non sembra vicino il rientro delle 12 famiglie evacuate - Il Comune si appresta a chiedere alla Regione Lazio il riconoscimento dello stato di calamità naturale per la frana di un masso che dal Monte Acuziano è franato sull’abitato di Prime Case, ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglie Caos Frana Isola