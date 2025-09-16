famiglie nel caos per la frana che isola i paesi

I disagi per i residenti di Noceto e Castelpoggio si aggravano con l’inizio della scuola. La frana che si è verificata con il maltempo e che ha isolato i due paesi sta creando allarme fra i genitori degli studenti. E se per i bambini e le bambine dell’infanzia e della materna è stato predisposto un servizio ad hoc, gli studenti delle medie dovranno arrangiarsi. Almeno fino a che Autolinee non trovi una soluzione per la manovra dei bus. Sono una ventina i bambini che frequentano la scuola elementare e l’asilo e che ogni mattina devono raggiungere il centro. A loro sarà garantita la possibilità di andare e tornare da scuola a bordo di un pulmino, mentre tutti gli altri si troveranno a fare i conti con un disservizio non indifferente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

