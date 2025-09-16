Falastin Festival a Testaccio migliaia di persone a sostegno della cultura palestinese
La sesta edizione del Falastin Festival è stata un successo. La “Città dell’altra economia”, durante le giornate che hanno caratterizzato l’appuntamento, è stata raggiunta da tante persone interessate a conoscere meglio la cultura palestinese.Migliaia di partecipantiAnche nell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Falastin, Festival della cultura palestinese
FALASTIN FESTIVAL | Domenica 14 Settembre NESSUN DORMA Un concerto per la Palestina
Falastin Festival, a Testaccio migliaia di persone a sostegno della cultura palestinese.
Falastin, Festival della cultura palestinese - L'edizione 2025 si terrà negli spazi della Città dell'Altra Economia nell'ex Mattatoio di Testaccio
FALASTIN FESTIVAL - La sesta edizione del Falastin Festival della cultura palestinese ha registrato una "partecipazione straordinaria, di gran lunga superiore a quelle delle edizioni precedenti".