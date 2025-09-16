Falafel polpette di salmone e una collezione limited edition | le novità IKEA in cucina che stanno già facendo parlare tutti
Dopo un anno di campagne sul sonno, il colosso svedese punta su cucina e convivialità: nuovi oggetti, installazioni urbane e un menu aggiornato per raccontare come mangiano oggi gli italiani. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: falafel - polpette
40 anni e non sentirli! Le polpette IKEA non saranno gourmet ma hanno conquistato milioni di clienti. Ora arriva il falafel: nuovo, rotondo e pronto a dividere i fan! #ikeafood #polpetteikea #falafel #foodlovers #comfortfood IKEA - facebook.com Vai su Facebook
IKEA sempre più gourmet: dopo le mitiche polpette arriva il falafel - X Vai su X
IKEA sempre più gourmet: dopo le mitiche polpette arriva il falafel - IKEA festeggia i 40 anni delle sue mitiche polpette svedesi con una novità in arrivo presso i suoi ristoranti: il falafel. Scrive hdblog.it
40 anni di polpette Ikea, se ne vendono 1,4 miliardi l’anno. E ora debutta il falafel - Con oltre 710 milioni di clienti ogni anno in 473 ristoranti in 63 mercati, Ikea è un importante operatore della ristorazione nel mondo ... Segnala ilsole24ore.com