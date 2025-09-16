Falafel e democrazia Fondazione Rut | a Napoli il confronto ha superato le barriere

“Grazie Napoli. Anche questa volta il dialogo e il confronto sono riusciti a superare le barriere” Lo scrive, in una nota. la segretaria generale della Fondazione Rut, Giovanna Martelli, parlando dell’incontro “Falafel e Democrazia”, organizzato dalla Fondazione Rut e Golem Multimedia e che si è svolto ieri a Napoli. “L’intento di unire le menti e auspicare l’immediato cessare del conflitto a Gaza è stato fortemente ribadito dall’ex primo ministro israeliano Olmert e dal già ministro degli esteri dell’ANP Al-Kidwa in dialogo fra loro e con tutti i partecipanti. Siamo riconoscenti per le misure di sicurezza efficienti e accurate, del resto le contestazioni sono state assai limitate e sono rimaste nell’ambito di un legittimo dissenso”, scrive Martelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it