Fake news Lo sfogo di Giulia De Lellis sui social | La gente ha perso il senso del rispetto

" La gente ha perso completamente il senso del rispetto. Sono scioccata dall'ossessione e dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita ". Giulia De Lellis è un fiume in piena su Instagram. L'influencer romana, che tra poco darà alla luce la sua primogenita Priscilla, ha denunciato la pubblicazione di una fake news sulla nascita della bambina, dicendosi scioccata per quanto accaduto: " La bambina nella foto non è mia figlia. E' vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per questa ennesima mancanza di umanità ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fake news. Lo sfogo di Giulia De Lellis sui social: "La gente ha perso il senso del rispetto"

In questa notizia si parla di: fake - news

