Faida di droga a Sesto San Giovanni | chiesti fino a 26 anni di carcere per il commando di pusher
Sesto San Giovanni (Milano), 16 Settembre 2025 - La Procura di Monza ha chiesto pene fino a 26 ann i di carcere per altri 6 marocchini presunti componenti del commando armato che la sera del 23 ottobre 2023 in via Pisa a Sesto San Giovanni ha messo in atto una spedizione punitiva a colpi di fucile, mazza, calci e pugni contro i pusher rivali. A restare ucciso fu Youssef Saadani, 27 anni, raggiunto da un colpo di fucile che gli ha squarciato la gola mentre altri 4 connazionali rimasero feriti. Un responsabile del raid, Hamza Haddaji, 32 anni, è stato già condannato al Tribunale di Monza in abbreviato a 16 anni di reclusione per omicidio, lesioni e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: faida - droga
