Faida a Canicattì due fratelli albanesi ammessi al giudizio abbreviato
Il gup di Palermo ha ammesso il giudizio abbreviato per due fratelli albanesi, Dhimitraq Hoxhara, 30 anni, e Julian Hoxhara, 33 anni, accusati di avere gambizzato Samuele Romeo nel 2023 davanti a un autolavaggio di via Capitano Ippolito a Canicattì. La decisione arriva dopo la richiesta dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: faida - canicatt
