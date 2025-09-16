F1 ufficializzati orari del Mondiale 2026 e le 6 Sprint Race Esordio per Montreal Zandvoort e Singapore

Sono state ufficializzate le sei Sprint Race che prenderanno scena nel Mondiale di Formula Uno 2026. Le anticipazioni che avevamo proposto nelle scorse settimane sono state effettivamente messe nere su bianco dalla FIA nella giornata odierna. Dove si disputeranno, quindi, le gare su distanza ridotta? Come in questa annata si inizierà con il Gran Premio della Cina (13-15 marzo) sul tracciato di Shanghai. Secondo appuntamento confermato a sua volta, ovvero il Gran Premio di Miami (01-03 maggio) sulla pista della Florida. Il terzo appuntamento con la Sprint Race si disputerà in occasione del Gran Premio del Canada (22-24 maggio) sul tracciato di Montreal che vedrà la prima gara sulla distanza di 100 chilometri della sua storia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, ufficializzati orari del Mondiale 2026 e le 6 Sprint Race. Esordio per Montreal, Zandvoort e Singapore

In questa notizia si parla di: ufficializzati - orari

Juventus Women: ufficializzati gli orari della prima giornata di Serie A

Coppa Italia Serie C, ufficializzati giorni e orari dei Sedicesimi di Finale: orario a sorpresa per U.S. Sambenedettese-Ascoli Calcio 1898 FC SpA. - facebook.com Vai su Facebook

Ufficializzati date e orari dalla 4ª alla 12ª giornata di #SerieA, oltre ai sedicesimi di #CoppaItalia. Ecco il dettaglio del programma del Toro. #SFT #FVCG - X Vai su X

Ufficiali le Sprint Race per la Formula 1 della prossima stagione; Leclerc, 'effetto Baku': si è sempre classificato in una posizione diversa dal 2018; F1, gli orari del Gp Olanda oggi a Zandvoort : a che ora e dove vedere qualifiche e gara in diretta.

F1: le 6 Sprint 2026, tra le quattro novità Singapore e Montreal - Sono stati infatti ufficializzati i sei circuiti che ospiteranno le prove veloci della prossima stagione: nessun cambio di format, con la prima sprint che si disputerà a Shanghai (13- Da msn.com

Mondiale F1 2025 – GP Italia a Monza: gli orari TV su Sky e TV8 - Gli orari TV (in diretta su Sky e TV8) del GP d’Italia a Monza, sedicesima tappa del Mondiale F1 2025: tutto quello che c’è da sapere, compreso il pronostico della corsa ... iconmagazine.it scrive