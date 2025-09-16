Ex primario del Pini condannato per corruzione in appello bis | 3 anni di carcere per Norberto Confalonieri
L'ex primario di ortopedia del Cto-Pini di Milano Norberto Confalonieri, arrestato e messo ai domiciliari più di otto anni fa per presunte tangenti per cui avrebbe favorito l'acquisto di protesi della Johnson&Johnson, è stato condannato a 3 anni nel processo d'appello bis per corruzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
