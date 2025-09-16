Ex poliambulatorio il gruppo Impegno e responsabilità per Morra chiede chiarimenti al Sindaco
Il gruppo consiliare di minoranza di Morra De Sanctis “Impegno e responsabilità per Morra” ha scritto un'interrogazione al Sindaco per chiedere chiarimenti sull'ex poliambulatorio."A causa dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico, lavori resi possibili grazie al finanziamento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: poliambulatorio - gruppo
Cure Point Poliambulatorio Modena - facebook.com Vai su Facebook
Ex poliambulatorio, il gruppo “Impegno e responsabilità per Morra” chiede chiarimenti al Sindaco; Montebelluna, pronta la clinica ambulatoriale da 2.5 mila metri quadrati.
Ex Ilva: c'e' impegno delle parti a firmare un accordo prossima settimana - La riunione e' definita 'proficua', secondo quanto si apprende e si chiudera' con 'l'impegno di tutte ... Si legge su borsaitaliana.it