Ex Ilva azienda chiede estensione Cig

20.25 Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un'istanza di modifica della richiesta della Cig che prevede l'aumento a 4.450 dipendenti,di cui 3.803 a Taranto. Lo si apprende da fonti sindacali. La richiesta precedente, attualmente in discussione al ministero del Lavoro, prevedeva 4.050 dipendenti, dei quali 3.500 a Taranto. "La presente istanza, per effetto di fattori produttivi e finanziari sopravvenuti nel corso dell' avviata procedura,annulla e sostituisce la precedente",si legge in un documento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it