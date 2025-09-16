Ex Ilva azienda chiede estensione Cig
20.25 Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un'istanza di modifica della richiesta della Cig che prevede l'aumento a 4.450 dipendenti,di cui 3.803 a Taranto. Lo si apprende da fonti sindacali. La richiesta precedente, attualmente in discussione al ministero del Lavoro, prevedeva 4.050 dipendenti, dei quali 3.500 a Taranto. "La presente istanza, per effetto di fattori produttivi e finanziari sopravvenuti nel corso dell' avviata procedura,annulla e sostituisce la precedente",si legge in un documento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: ilva - azienda
Ex Ilva, azienda chiede aumento Cig a 4.450 dipendenti e annuncia: «In corso il ripristino dell'Afo4» - News - X Vai su X
L'azienda, che ha avuto come principale committente l'ex Ilva, ha sofferto di riflesso della crisi del complesso produttivo - facebook.com Vai su Facebook
Ex-Ilva, l'azienda chiede altri 300 cassintegrati a Taranto; Ex Ilva, azienda chiede aumento Cig a 4.450 dipendenti e annuncia: «In corso il ripristino dell'Afo4»; Ex Ilva, azienda chiede aumento Cig a 4.450 dipendenti (2).
Ex Ilva, azienda chiede aumento Cig a 4.450 dipendenti e annuncia: «In corso il ripristino dell'Afo4» - Sono in corso le attività di ripristino dell’Altoforno 4 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, l’unico attualmente operativo, sottoposto da ieri a una «fermata non programmata» a causa del ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Ex Ilva, azienda chiede aumento Cig a 4.450 dipendenti - Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha inviato un'istanza di modifica della richiesta della cig che prevede l'aumento a 4. Come scrive ilgiorno.it