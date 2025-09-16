Ex campi rom rifiuti abbandonati | l' area contaminata del Parco Sud che vale 3 milioni di euro

Il Villaggio olimpico per Milano-Cortina 2026 è stato realizzato in appena 900 giorni di cantiere. L’area di via Selvanesco, a Gratosoglio, attende invece da oltre dieci anni di essere bonificata. La rapidità degli interventi urbanistici - finita al centro delle indagini dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

