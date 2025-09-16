Etilometro per i conducenti delle barche a noleggio

Polizia di Stato e Polizia Locale in sinergia per un mirato servizio di controllo che ha interessato le acque del Lago di Como, e in particolare l’individuazione di condotte illecite da parte di attività commerciali del settore. Due imbarcazioni, rispettivamente della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato e della Polizia Provinciale, dal primo pomeriggio di sabato hanno pattugliato gran parte del primo bacino del lago, partendo dal molo di Sant’Agostino e man mano risalendo le sponde est ed ovest, fino all’altezza di Nesso. Qui si sono concentrati i controlli di polizia, a fronte della moltitudine di imbarcazioni a noleggio che si erano concentrate davanti all’Orrido di Nesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

