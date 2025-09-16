Etilometro per i conducenti delle barche a noleggio
Polizia di Stato e Polizia Locale in sinergia per un mirato servizio di controllo che ha interessato le acque del Lago di Como, e in particolare l’individuazione di condotte illecite da parte di attività commerciali del settore. Due imbarcazioni, rispettivamente della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato e della Polizia Provinciale, dal primo pomeriggio di sabato hanno pattugliato gran parte del primo bacino del lago, partendo dal molo di Sant’Agostino e man mano risalendo le sponde est ed ovest, fino all’altezza di Nesso. Qui si sono concentrati i controlli di polizia, a fronte della moltitudine di imbarcazioni a noleggio che si erano concentrate davanti all’Orrido di Nesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: etilometro - conducenti
++ INVESTITA E UCCISA A CHIUSAFORTE, IL CONDUCENTE POSITIVO ALL'ETILOMETRO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/incidente-investita-uccisa-chiusaforte-conducente- - facebook.com Vai su Facebook
Etilometro per i conducenti delle barche a noleggio.
Noleggio barche in nero. Denunciato operatore - Nei guai, in seguito ai controlli svolti dai militari del Servizio Navale della Guardia... Scrive ilgiorno.it
Anzio, etilometro anche in mare: controllate 30 barche - Durante i controlli effettuati da carabinieri del Servizio Navale della Compagnia Carabinieri di Anzio lungo il litorale compreso tra i comuni di Anzio, Nettuno e Ardea sono stati controllate circa 30 ... Si legge su romatoday.it