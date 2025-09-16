Ethnos 2025 il festival della world music festeggia 30 anni tra Portici Napoli e San Giorgio a Cremano

La XXX edizione del festival Ethnos prosegue a Portici, Napoli e San Giorgio a Cremano. Da giovedì 18 a domenica 21 settembre sono in programma nelle tre città diversi concerti e workshop per il trentennale del festival della world music, diretto da  Gigi Di Luca,   con artisti da vari paesi del mondo. Tra gli ospiti attesi all’ombra del Vesuvio: il compositore olandese  Ernst Reijseger  , la band ghanese  Santrofi, il gruppo ungherese   Söndörg?, il musicista curdo  Rusan Filiztek, la cantante tunisina  Sarra Douik, il gruppo di canto a tenore sardo  Cuncordu e Tenore De Orosei, il trio ciociaro  I Trillanti  e la danzatrice francese di origini senegalese,  Tishou Aminata Kane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

