Si è conclusa tra la magia dei salici e la musica del Nucleo Garden di Pontelagoscuro, la prima edizione di Esterno Verde lungo il Po, weekend di esplorazioni agresti dedicato ai paesi che da Ferrara si allungano verso il fiume. L’evento gratuito è stato realizzato in collaborazione con oltre 30 realtà del territorio: proloco, circoli sportivi, associazioni, consorzi, agriturismi, ristori e aziende. Sabato e domenica scorsi sono stati tantissimi i ferraresi e i turisti che hanno voluto approfittare della straordinaria apertura al pubblico di antichi palazzi nobiliari, delizie estensi, corti coloniche, impianti idrovori, per conoscere il patrimonio storico, architettonico e botanico che contraddistingue l’area del Po. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esterno Verde, grande successo lungo il Po