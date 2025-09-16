Espulso Allegri | stop e multa dopo le proteste contro il Bologna

ABBONATI A DAYITALIANEWS La prima espulsione dal ritorno al Milan. Alla terza giornata di campionato, Massimiliano Allegri ha rimediato la sua prima espulsione dopo il ritorno sulla panchina del Milan. Nei minuti finali della sfida contro il Bologna, l’allenatore è stato allontanato dall’arbitro per proteste veementi a seguito di un rigore non concesso per un fallo su Nkunku. In preda alla rabbia, si è tolto la giacca e ha affrontato a muso duro il quarto uomo, accettando tutte le conseguenze del gesto. Le parole del tecnico e la decisione del Giudice Sportivo. Nel post partita, Allegri ha fornito una spiegazione dettagliata dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Espulso Allegri: stop e multa dopo le proteste contro il Bologna

In questa notizia si parla di: espulso - allegri

Milan-Bologna, Allegri espulso ‘senza giacca’: cosa è successo

Allegri espulso, si toglie la giacca e va su tutte le furie per un rigore assegnato e tolto al Milan

Allegri espulso nel finale di Milan Bologna! “Vibes juventine” con il lancio della giacca, la ricostruzione di quanto successo in panchina

Cos'ha urlato Allegri al quarto uomo prima di essere espulso Il tecnico del Milan rischia una squalifica pesante: https://fanpa.ge/8MEKt - facebook.com Vai su Facebook

#Allegri espulso e squalificato perché aveva ragione. #MilanBologna #Var - X Vai su X

Un turno di squalifica e multa per Allegri, salta Udinese-Milan; Milan, Allegri squalificato dopo il lancio della giacca: “Irrispettoso”; Allegri, squalifica dopo la sfuriata: il verdetto del Giudice Sportivo.

Allegri, squalifica dopo la sfuriata: il verdetto del Giudice Sportivo - 000 €: questa è la decisione del Giudice sportivo nei confronti di Massimiliano Allegri, espulso nel finale della gara tra Milan e Bologna dopo le proteste pe ... Riporta tuttosport.com

Allegri e la giacca, una giornata di squalifica e 10mila euro di multa. E aveva ragione, figurarsi se avesse avuto torto - Allegri ha ricevuto una giornata di squalifica e multa da 10mila euro per aver lanciato la giacca e protestato nel finale di Milan- Scrive ilnapolista.it