Esordio Zhegrova primi minuti in maglia Juve per il kosovaro | Tudor lo getta nella mischia nel finale contro il Borussia Dortmund

16 set 2025

in Champions. Il debutto di  Edon Zhegrova  con la maglia della  Juventus  è avvenuto nel finale della sfida di  Champions League  contro il  Borussia Dortmund. L’attaccante kosovaro è entrato al  minuto 87, sostituendo  Kenan Yildiz  subito dopo il rigore trasformato da  Bensebaini  al  86?, che ha fissato il punteggio sul 4-2 a favore della squadra tedesca. Nonostante il risultato che vedeva la  Juve  sotto di due gol, l’ingresso di Zhegrova è stato importante per lui, che stava cercando il suo primo impatto in una partita internazionale con il club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

