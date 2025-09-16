Esordio Zhegrova primi minuti in maglia Juve per il kosovaro | Tudor lo getta nella mischia nel finale contro il Borussia Dortmund

in Champions. Il debutto di Edon Zhegrova con la maglia della Juventus è avvenuto nel finale della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. L’attaccante kosovaro è entrato al minuto 87, sostituendo Kenan Yildiz subito dopo il rigore trasformato da Bensebaini al 86?, che ha fissato il punteggio sul 4-2 a favore della squadra tedesca. Nonostante il risultato che vedeva la Juve sotto di due gol, l’ingresso di Zhegrova è stato importante per lui, che stava cercando il suo primo impatto in una partita internazionale con il club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esordio Zhegrova, primi minuti in maglia Juve per il kosovaro: Tudor lo getta nella mischia nel finale contro il Borussia Dortmund

