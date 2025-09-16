Salve dottore, sono alla 34ª settimana e il mio bambino è ancora in posizione podalica. Il mio ginecologo mi ha detto che c’è ancora tempo perché si giri, ma io sono molto preoccupata. Esistono tecniche o esercizi che possano favorire il rivolgimento spontaneo? In caso contrario, fino a quando si aspetta prima di proporre un cesareo programmato? Mi sto facendo divorare dall’ansia. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Esistono tecniche o esercizi per far spostare il bimbo dalla posizione podalica?”