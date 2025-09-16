Esistono tecniche o esercizi per far spostare il bimbo dalla posizione podalica?
Salve dottore, sono alla 34ª settimana e il mio bambino è ancora in posizione podalica. Il mio ginecologo mi ha detto che c’è ancora tempo perché si giri, ma io sono molto preoccupata. Esistono tecniche o esercizi che possano favorire il rivolgimento spontaneo? In caso contrario, fino a quando si aspetta prima di proporre un cesareo programmato? Mi sto facendo divorare dall’ansia. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: esistono - tecniche
“Esistono tecniche o esercizi per far spostare il bimbo dalla posizione podalica?”
“Esistono tecniche o esercizi per far spostare il bimbo dalla posizione podalica?”
Oggi a #ReggioEmilia un altro uomo è morto poco dopo essere stato colpito con il #taser dalle Forze dell’Ordine. Il taser è uno strumento pericoloso e va abolito immediatamente: esistono tecniche e metodi molto più appropriati per fermare una persona in stat - X Vai su X
Esistono vari tipi di protesi e tecniche chirurgiche per affrontare anche i casi più complessi di artrosi alla spalla. Scopri di più: - facebook.com Vai su Facebook
Fianchi ben definiti? Gli esercizi giusti da fare con costanza; Longevità: come allenare il respiro per stare meglio e invecchiare in salute; Gioco yoga per bambini: esercizi e divertimento in famiglia.
5 esercizi da fare alla scrivania per il proprio benessere - Gli esercizi da fare alla scrivania sono piccoli movimenti che andrebbero eseguiti tutti i giorni, anche solo per pochi minuti al giorno, che portano grandi benefici. Lo riporta grazia.it
4 incredibili esercizi per liberarsi per sempre dall'ansia, e vivere meglio - L'ansia è probabilmente l'emozione, o il mix di emozioni, che caratterizza di più le nostre giornate. Si legge su esquire.com