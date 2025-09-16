Esercitazione Zapad 2025 | 30mila soldati confini chiusi e la mossa inattesa dell’India

Il 12 settembre ha preso il via un'importante esercitazione militare congiunta russo-bielorussa che prende il nome di Zapad (ovest in russo) e che vedrà coinvolti circa 30mila effettivi provenienti da 20 Paesi con un elevato numero di assetti terrestri, aerei e navali. Queste manovre, che si tengono dal 1999 con cadenza pressoché biennale, sono particolarmente importanti per Mosca in quanto servono a testare la risposta delle forze armate in caso di conflitto con la Nato. Esse, in ogni caso, rientrano in un quadro più grande di esercitazioni che le forze russe sviluppano in vari settori geografici a scadenza annuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Esercitazione Zapad 2025: 30mila soldati, confini chiusi e la mossa inattesa dell’India

In questa notizia si parla di: esercitazione - zapad

Russia-Bielorussia, cos'è l'esercitazione "Zapad 2025". I timori di un attacco reale, la Nato preoccupata: cosa c'è da sapere

Droni russi Polonia, perché l'esercitazione "Zapad" Russia-Bielorussia preoccupa la Nato. Il precedente del 2022

Zapad-2025, immagini dell'esercitazione congiunta Russia-Bielorussia

La Russia simula la guerra, lanciato il missile ipersonico Zircon nell'esercitazione Zapad 2025: gittata da 1000 km - X Vai su X

L’esercitazione militare russo-bielorussa Zapad-2025 solleva timori in Nato e Ue: dietro la dimostrazione di forza, il sospetto di provocazioni e di un reclutamento mascherato per il fronte ucraino. L'articolo di Pierluigi Mennitti - facebook.com Vai su Facebook

Zapad-2025, cosa sappiamo dell'esercitazione militare in corso di Russia e Bielorussia; Le esercitazioni nucleari tra Russia e Bielorussia e altre notizie interessanti; Che operazione è Zapad 2025?.

Esercitazione Zapad 2025: 30mila soldati, confini chiusi e la mossa inattesa dell’India - Dal fronte orientale arrivano segnali contrastanti: mentre l’Alleanza Atlantica teme nuovi scenari di crisi, la decisione indiana apre interrogativi sui futuri equilibri globali ... Secondo msn.com

Zapad-2025, cosa sappiamo dell'esercitazione militare in corso di Russia e Bielorussia - 2025, cosa sappiamo dell'esercitazione militare in corso di Russia e Bielorussia ... Lo riporta tg24.sky.it