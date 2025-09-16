Eseguita la ricognizione sulla salma l' ultimo saluto a Emanuele Di Rocco sarà in cattedrale

Si è tenuta questa mattina la ricognizione esterna sul corpo di Emanuele Di Rocco, il ristoratore titolare della pizzeria Passaparola di viale Michelangelo ad Arezzo, morto in conseguenza delle gravissime lesioni riportate nell'incidente stradale avvenuto venerdì sera, 12 settembre, in zona La. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

