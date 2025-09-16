Eseguita la ricognizione sulla salma l' ultimo saluto a Emanuele Di Rocco sarà in cattedrale
Si è tenuta questa mattina la ricognizione esterna sul corpo di Emanuele Di Rocco, il ristoratore titolare della pizzeria Passaparola di viale Michelangelo ad Arezzo, morto in conseguenza delle gravissime lesioni riportate nell'incidente stradale avvenuto venerdì sera, 12 settembre, in zona La. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: eseguita - ricognizione
Sant’Omero sotto shock: 37enne trovato senza vita, la Procura indaga Tragedia a Villa Ricci di Sant’Omero, dove A.D., 37 anni, è stato trovato senza vita nella camera da letto dell’abitazione di una coppia di amici. Dalla prima ricognizione cadaverica è st - facebook.com Vai su Facebook
Eseguita la ricognizione sulla salma, l'ultimo saluto a Emanuele Di Rocco sarà in cattedrale; Inchiesta sulla morte di Di Rocco, ricognizione esterna sulla salma. Poi i funerali; La tanatoprassi: come viene preparato il corpo di Papa Francesco prima dell'esposizione.