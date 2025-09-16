Escluso un secondo killer a Garlasco | le anticipazioni delle analisi del Ris sulle tracce di sangue

Il Ris di Cagliari, che lo scorso 9 giugno era tornato a Garlasco per mappare la villetta in cui si è consumato l'omicidio di Chiara Poggi, ha depositato la sua consulenza. Stando alle prime informazioni non c'è nulla che farebbe pensare a un secondo killer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: escluso - secondo

Garlasco: escluso il secondo killer

Colpo di scena in Portogallo: il #Porto ha escluso dalla lista dei convocati per la prossima sfida di campionato Francisco #Conceicao L'ipotesi #Juventus è sempre più viva nel futuro del portoghese: secondo Gianluca DI Marzio, le due parti sarebbero al lavo - facebook.com Vai su Facebook

Secondo Milannews gli esami hanno escluso lesioni muscolari sia per Maignan che per Pavlovic #Milan - X Vai su X

Garlasco: escluso il secondo killer; Escluso un secondo killer a Garlasco: le anticipazioni delle analisi del Ris sulle tracce di sangue; Garlasco: la tesi del doppio killer dei Carabinieri. Cosa non torna e perché è stata abbandonata.

“Escluso un secondo killer a Garlasco”: le anticipazioni delle analisi del Ris sulle tracce di sangue - Il Ris di Cagliari, che lo scorso 9 giugno era tornato a Garlasco per mappare la villetta in cui si è consumato l'omicidio di Chiara Poggi, ha depositato ... Riporta fanpage.it

Garlasco, esclusa l'ipotesi dei due killer: le analisi della tracce di sangue parlano di un solo assassino - Depositata la Bpa (Bloodstain pattern analysis), l'analisi delle tracce ematiche chiesta dalla Procura di Pavia e affidata a un esperto del Ris di Cagliari per ricostruire la dinamica ... Secondo ilmessaggero.it