Esce per andare al lavoro e scompare si cerca Nunzio Sblendido | Ci aveva mentito non ci andava da settimane

Si cerca Nunzio Sblendido, 35 anni, scomparso nei pressi di Potenza dopo aver detto al fratello di dover andare al lavoro. Il giovane non andava in realtà in ufficio dal 1 settembre. L'ultimo avvistamento è avvenuto a bordo di una Citroen C3 nera. Il fratello a Fanpage.it: "Nunzio è buono ed educato, ma ha le sue fragilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esce - andare

Paura a Roma, turista esce di casa senza telefono per andare a fare la spesa e si perde in centro

La Spezia, chiude la compagna in casa e poi esce per andare al lavoro, lei lo denuncia e la polizia lo arresta

Bimbo di 4 anni esce di casa mentre mamma fa la doccia a Bondeno: voleva andare a prendere la merenda

SIcomunicazione Rosso. . Anziano esce per funghi e muore, forse assalito da animali Era uscito di casa per andare a raccogliere funghi in un terreno non lontano dalla sua abitazione e quando il figlio, non vendendolo rientrare, è andato a cercarlo lo ha trovat - facebook.com Vai su Facebook

Esce per andare a funghi, trovato morto nel campo: «Assalito da cinghiali e cani randagi» - X Vai su X

Esce per andare al lavoro e scompare, si cerca Nunzio Sblendido: Ci aveva mentito, non ci andava da settimane; Martina Franca, esce per andare al lavoro e scompare: l'appello dei familiari del 44enne Antonio Sisto. «Aiutateci a ritrovarlo»; Esce per andare a lavoro ma scompare nel nulla: trovata morta in un dirupo Antonietta Piani.

Esce per andare al lavoro e scompare, si cerca Nunzio Sblendido: “Ci aveva mentito, non ci andava da settimane” - Si cerca Nunzio Sblendido, 35 anni, scomparso nei pressi di Potenza dopo aver detto al fratello di dover andare al lavoro ... Lo riporta fanpage.it