Esce dal carcere e ruba un camion dei vigili del fuoco | arrestato a Bologna

Bologna, 16 settembre 2025 – Era stato arrestato appena qualche giorno fa per rapina, il 12 settembre, e per aver preso a bastonate il titolare di una pizzeria in Bolognina, ma si è reso subito protagonista di un altro crimine. Appena uscito dal carcere della Dozza a Bologna, il ventunenne in questione ha rubato un camion dei vigili del fuoco dal vicino comando di via Ferrarese e ha provato a darsi alla fuga. Senza successo. Pizzaiolo preso a bastonate in Bolognina: il cliente pretendeva di mangiare gratis Il giovane sul mezzo dei pompieri è stato bloccato da un agente della polizia penitenziaria libero dal servizio, che ha piazzato la sua moto davanti al camion per sbarrare la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Esce dal carcere e ruba un camion dei vigili del fuoco: arrestato a Bologna

