Firenze, 16 settembre 2025 – E’ stato denunciato per propaganda e istituzione a delinquere un cittadino siriano di 63 anni, accusato dalla digos di Firenze di discriminazione razziale etnica e religiosa, con l'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Da quanto spiegato dalla questura fiorentina l'uomo, già noto alle forze dell'ordine e rintracciato a Firenze, avrebbe postato sul suo profilo instagram video "di esaltazione dell'operato del gruppo terroristico di Hamas e di incitamento a ripetere azioni terroristiche come quella dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti", oltre ad altri tra cui "era ben visibile una pistola riposta in una fondina e appoggiata su un letto all'interno di un'abitazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esaltava Hamas e l’11 settembre, denunciato dalla Digos un cittadino siriano a Firenze