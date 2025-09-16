Errare è umano perseverare è diabolico

Un esercizio che metta alla prova quanto funzioni in media la materia grigia dei cittadini di questo mondo – di quell’altro, per scaramanzia, meglio lasciar stare – può essere un valido aiuto per capire quanto ormai da tempo sta accadendo, con tendenza a crescere e non a esaurirsi. Si potrebbe tentare di confrontare, ognuno con gli strumenti che gli sono propri, gli sviluppi che si apprendono a fine giornata. Sarebbe ancora più efficace definire un esperimento del genere: “come stanno gestendo l’anticamera della fine del mondo coloro che hanno in mano le sue redini”. Onde mettere in chiaro alcune circostanze che potrebbero condizionare la disamina di cui all’introduzione, si dovrebbe mettere almeno un punto fermo da cui iniziare: la situazione mondiale non è scappata di mano a nessuno di quei governanti, adusi a scaricare sugli altri i propri errori, sempre e comunque. 🔗 Leggi su Ildenaro.it