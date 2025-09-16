Stoccarda, 16 set. (askanews) - Sulaiman A., migrante afghano di 26 anni, compare in tribunale a Stoccarda, poco prima di essere condannato all'ergastolo per avere ucciso un poliziotto e ferito altre 5 persone in un'aggressione con coltello nel maggio 2024 a Mannheim, Germania occidentale. È stata confermata la sua appartenenza allo Stato Islamico e il tribunale di Stoccarda lo ha condannato per omicidio e cinque capi d'imputazione per tentato omicidio e lesioni personali gravi. Sulaiman A. ha usato un grosso coltello da caccia nell'attacco che ha preso di mira una manifestazione di Pax Europa, un gruppo che si batte contro l'Islam radicale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ergastolo al migrante afgano, aggredì raduno anti-Islam a Mannheim